Адвокат: "Ефремову грозит срок от 5 до 12. Других вариантов нет"

Председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев в интервью "Правде.Ру" рассказал о тонкостях дела Михаила Ефремова. Актёр 8 июня стал участником ДТП со смертельным исходом.

В центре Москвы он выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулём которого находился 57-летний житель Рязани Сергей Захаров. Позже от травм он скончался в больнице.

По словам Князева, за столь тяжкое преступление актёру точно грозит тюремный срок. Других видов наказания по такой статье нет.

"Грозит совершенно точно от 5 до 12 лет лишения свободы. Статья относится к тяжким. Наказание безальтернативное. Никаких других вариантов нет. То, что сейчас отпустили, это отпустили проспаться. А так, скорее всего, грозит лишение свободы", — заявил Князев.

Ефремов не избежит наказания

По словам юриста, актёру не получится избежать наказания. В деле могут быть смягчающие обстоятельства в виде признания вины или возмещения ущерба, но минимальный срок за ДТП со смертельным исходом в пьяном виде — 5 лет.