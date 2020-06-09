Председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев в интервью "Правде.Ру" рассказал о тонкостях дела Михаила Ефремова. Актёр 8 июня стал участником ДТП со смертельным исходом.
В центре Москвы он выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулём которого находился 57-летний житель Рязани Сергей Захаров. Позже от травм он скончался в больнице.
По словам Князева, за столь тяжкое преступление актёру точно грозит тюремный срок. Других видов наказания по такой статье нет.
"Грозит совершенно точно от 5 до 12 лет лишения свободы. Статья относится к тяжким. Наказание безальтернативное. Никаких других вариантов нет. То, что сейчас отпустили, это отпустили проспаться. А так, скорее всего, грозит лишение свободы", — заявил Князев.
По словам юриста, актёру не получится избежать наказания. В деле могут быть смягчающие обстоятельства в виде признания вины или возмещения ущерба, но минимальный срок за ДТП со смертельным исходом в пьяном виде — 5 лет.
"Что касается возмещения ущерба, признания вины и так далее — смягчающие обстоятельства. Но законодатель так сделал, что когда в пьяном виде лишение человека жизни, то от 5 до 12. За умышленное убийство от 6 до 15, то есть практически как за умышленное убийство. Не думаю, что каким-то образом удастся остаться безнаказанным. Там от признания, непризнания вины вряд ли что-то. А тут актер, не актер не играет роли", — заявил Князев.
Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.