РПЦ надеется на покаяние Ефремова

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал отношение РПЦ к аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В Церкви выразили надежду на покаяние совершившего преступление артиста.

Восьмого июня в центре Москвы Ефремов в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу. Его автомобиль протаранил фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

"Царствие Небесное новопреставленному Сергию. Сил и помощи Божией родным и близким. Михаилу Ефремову Господь оставляет время для покаяния", — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ефремов сейчас находится дома под подпиской о невыезде. Актёру несколько раз вызывали скорую помощь, а его дом оцеплен полицией.