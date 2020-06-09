Госдума возьмёт под контроль следствие по делу Ефремова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время заседания парламента проучил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять под контроль следствие по делу актёра Михаила Ефремова. По его мнению, депутаты таким образом могут не допустить давления на следствие со стороны защиты обвиняемого.

Михаил Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом 8 июня в центре Москвы. Он по встречной полосе въехал в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм.

Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Актёру грозит 12 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. По мнению Володина в таком случае нельзя делать поправок на заслуги Ефремова и закон должен быть один на всех.