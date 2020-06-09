Жириновский считает, что Ефремов может сбежать за границу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свою позицию по поводу ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. По словам политика, виновника аварии со смертельным исходом необходимо поместить под стражу.

По мнению депутата, Ефремов имеет возможность сбежать за границу при помощи своих друзей.

"Нужно, чтобы суд избрал для Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу. Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет", — написал Жириновский в Telegram.

Также лидер ЛДПР заявил, что наказание для Ефремова должно быть самым суровым. Ранее сообщалось, что актёр может получить до 12 лет лишения свободы.

"В крайнем случае, учитывая его положение, 12 лет колонии-поселения… Если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения", — добавил политик.

"Выселить за пределы Москвы"

Кроме того, Жириновский предлагает особенное наказание за подобного рода преступления. По его мнению, помочь в борьбе с пьянством за рулём может конфискация автомобиля или выселение за пределы Москвы.