Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Цены на российских курортах могут вырасти на 30%
Историк-расчленитель Соколов нанял второго адвоката
В США лидер "Ку-Клукс-Клана" въехал на авто в толпу протестующих
Люксембург раздаст 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле
Матвиенко спрогнозировала итоги голосования по Конституции
ДТП с участием Ефремова прокомментировали в Кремле
Власти Мальты отправят сограждан отдыхать в рестораны и отели
В День России Путин проведет публичное мероприятие
К 10 июня в Геленджике откроют первые пляжи

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Представители актёра Михаила Ефремова безуспешно пытаются найти ему адвоката. По сведениям News.ru, знакомые артиста обзвонили около 50 юристов, почти все отказались вести дело.

Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. Актёр устроил аварию в центре Москвы, выехав на своём автомобиле на встречную полосу.

Ефремов протаранил фургон, за рулём которого находился 57-летний житель Рязани Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в реанимации.

Сейчас Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Актёру несколько раз вызывали скорую помощь. Сегодня он должен явиться на допрос.

Последние материалы
РФС назвал хозяина кубкового полуфинала между "Зенитом" и "Спартаком"
Глава Хорватии приедет в Россию
Больше 300 тыс. семей России будут ежемесячно получать пособие на детей
Российским клубам разрешили делать по пять замен
В Ярославской области появились новые туристические маршруты
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
"Он был расистом": в Британии осквернили памятник Черчиллю
Родственники погибшего требуют справедливого наказания для Ефремова
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
Итальянские полицейские задержали 59 мафиози
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Мир. Новости мира
Эксперты: эпидемия в США на грани выхода из-под контроля
Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
Северная Корея приостанавливает все коммуникации с Южной
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
К 10 июня в Геленджике откроют первые пляжи
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Зеленский в очередной раз назвал Бандеру "героем" Украины
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Армения: по Ка﻿рабаху — точка. Азербайджан: Карабах — наш!
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Как Россия может собрать новый СССР
Россияне смогут выехать за рубеж для работы, учебы и лечения
Политолог Михеев: формулировки многих поправок должны быть жестче
Автомобиль протаранил толпу протестующих в США
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ