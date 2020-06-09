Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Представители актёра Михаила Ефремова безуспешно пытаются найти ему адвоката. По сведениям News.ru, знакомые артиста обзвонили около 50 юристов, почти все отказались вести дело.

Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. Актёр устроил аварию в центре Москвы, выехав на своём автомобиле на встречную полосу.

Ефремов протаранил фургон, за рулём которого находился 57-летний житель Рязани Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в реанимации.

Сейчас Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Актёру несколько раз вызывали скорую помощь. Сегодня он должен явиться на допрос.