Студентка в Омске убила пенсионерку за 60 тыс. рублей

Омская полиция задержала 19-летнюю студентку по подозрению в убийстве 88-летней женщины. Девушка хотела занять денег, чтобы закрыть долг по кредиту, но получила отказ.

После этого девушка пыталась сама взять деньги, оттолкнула старушку, а затем нанесла около семи ударов по голове табуреткой, сообщает УМВД по Омской области.

После убийства студентка взяла 60 тыс. рублей и покинула квартиру. Тело 88-летней женщины обнаружила 21 мая соседка.

19-летняя девушка знала старушку с детства. Они продолжительное время проживали в одном подъезде. Девушка была задержана полицией и признала свою вину. Кроме убийства, на неё открыто дело по подозрению в разбойном нападении.