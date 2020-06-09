Родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова 57-летнего Сергея Захарова высказали свою позицию по поводу возможного наказания актёра. Они хотели бы, чтобы всё было по закону.
"То, что предусмотрено законом. Несмотря на все регалии, чтобы меньше было в нашей стране таких случаев, чтобы за руль пьяными не садились", - заявил Виталий, сын погибшего, в интервью Mash.
По мнению племянника Сергея, если Ефремов избежит наказания, это будет означать, что каждому можно садиться за руль в нетрезвом состоянии.
"Я не понимаю людей, у которых достаточно много денег - есть такси или личный водитель. Если всё сойдёт на тормозах, то нам всем надо пьяными садиться за руль", - добавил Андрей, племянник Сергея.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.