Родственники погибшего требует справедливого наказания для Ефремова

Родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова 57-летнего Сергея Захарова высказали свою позицию по поводу возможного наказания актёра. Они хотели бы, чтобы всё было по закону.

"То, что предусмотрено законом. Несмотря на все регалии, чтобы меньше было в нашей стране таких случаев, чтобы за руль пьяными не садились", - заявил Виталий, сын погибшего, в интервью Mash.

По мнению племянника Сергея, если Ефремов избежит наказания, это будет означать, что каждому можно садиться за руль в нетрезвом состоянии.

"Я не понимаю людей, у которых достаточно много денег - есть такси или личный водитель. Если всё сойдёт на тормозах, то нам всем надо пьяными садиться за руль", - добавил Андрей, племянник Сергея.

ДТП с Ефремовым

Авария с участием актёра произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве.

Артист выехал на встречную полосу и протаранил фургон.

Водитель автомобиля Сергей Захаров скончался в реанимации.

Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актёру грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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