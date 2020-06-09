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Ефремов отказался выходить из квартиры по требованию полиции

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полицейские прибыли в квартиру, где проживает актёр Михаил Ефремов. Артист отказался выходить, сославшись на собственное самочувствие. Следствие будет ходатайствовать об его аресте, сообщает Telegram-канал Baza.

Ефремов вечером 8 июня устроил ДТП со смертельным исходом. Он на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Находившийся за рулём 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации.

В крови Ефремова обнаружили превышение нормы алкоголя в семь раз. Утром актёр якобы признал свою вину в ДТП. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Все новости о ДТП с Ефремовым

 

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