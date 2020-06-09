Ефремов 10 раз с начала года привлекался за нарушение ПДД

Актёр Михаил Ефремов в 2020 году 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Все штрафы артист выплатил вовремя, сообщает ТАСС.

Ефремов вечером 8 июня в центре Москвы устроил ДТП со смертельным исходом. Он на внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель другого автомобиля Сергей Захаров скончался в реанимации.

Актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов утром признал свою вину.

Прокуратура проверит ГИБДД

Прокуратура проведёт проверку того, как органы ГИБДД работали с Ефремовым ранее.