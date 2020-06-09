Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова сообщил о том, что он признал свою вину в ДТП со смертельным исходом. Заявление юриста приводит РИА "Новости".

Ефремов вечером 8 июня на Смоленской площади выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель другого автомобиля от полученных травм скончался в реанимации.

Ефремов находился в нетрезвом состоянии. После аварии он не смог объяснить произошедшего. Экспертиза выявила превышение алкоголя от нормы в семь раз.

Следователи отправили Ефремова домой под подписку о невыезде. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что погибшим оказался Сергей Захаров из Рязани.