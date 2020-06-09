Экспертиза обнаружила 2,1 г/л алкоголя в крови актёра Михаила Ефремова. Восьмого июня он устроил смертельное ДТП в центре Москвы.
На Смоленской площади актёр выехал на встречную полосу и протаранил фургон. В нём находился мужчина из Рязани Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в реанимации.
Показатель алкоголя в крови у Ефремова в семь раз превышает допустимую норму - 0,3 г/л.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Ефремова отпустили под домашний арест. Следователи хотят, чтобы мужчина пришёл в себя.
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