Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём. Восьмого июня вечером артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Мужчина скончался в реанимации. Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Актёр может получить до 12 лет лишения свободы.

По словам родственников, мужчина жил в Рязани, а в Москву приезжал на заработки. Погибшего называют "добрейшим человеком".

"Семья в Рязани живет. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он стал курьером, развозил продукты", — приводит LifeShot слова женщины, знавшей погибшего.

У мужчины по имени Сергей осталось двое детей, жена и мама.