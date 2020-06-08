В Ненецком автономном округе произошла утечка 10 тонн нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе произошла утечка около 10 тонн нефти. Причиной стала разгерметизация скважины. Площадь загрязнения составила 50 квадратных метров, сообщает "РИА Новости".

Нефть вылилась на поверхность. Скважину перекрыли, но специалисты не могут выдвинуться на место аварии из-за погодных условий. Вертолёт со спасателями ожидает разрешения на вылет, сообщает "Интерфакс".

Скважина принадлежит компании "Полярное сияние". Нефть из скважины поставляют на трубопровод Усинск - Ярославль для продажи в Европу.