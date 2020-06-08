На Урале поезд насмерть сбил младенца, которого перевозила пьяная мать

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело в отношении 31-летней жительницы Свердловской области по статье "Причинение смерти по неосторожности". Её действия повлекли за собой смерть годовалой дочери.

Утром 6 июня на переезде "Подъем — Кармак" в Тугулымском районе пьяная женщина перевозила коляску с ребёнком в необорудованном месте. Местная жительница не заметила локомотив, который совершил наезд на коляску. От полученных травм ребёнок скончался.