Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело в отношении 31-летней жительницы Свердловской области по статье "Причинение смерти по неосторожности". Её действия повлекли за собой смерть годовалой дочери.
Утром 6 июня на переезде "Подъем — Кармак" в Тугулымском районе пьяная женщина перевозила коляску с ребёнком в необорудованном месте. Местная жительница не заметила локомотив, который совершил наезд на коляску. От полученных травм ребёнок скончался.
"Следователями проведен осмотр места происшествия, локомотива грузового поезда, предметов, изъятых с места происшествия, допрошены родственники ребенка, соседи, работники локомотивной бригады, обследованы семейно-бытовые условия жизни ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза… Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении СК РФ.
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