Концентрация вредных примесей в воде в Норильске превышена в 60 раз

Экстренные службы произвели новый забор проб у места разлива дизтоплива в Норильске. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ опустилась в три раза по сравнению с пробами двухдневной давности.

Если два дня назад превышение ПДК составляло 200 раз, то сегодня этот показатель составил 60, сообщает РИА "Новости".

Всего экстренные службы произвели отбор 65 проб воды и 16 — почвы.

Авария с резервуаром на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Из-за движения опор цистерны с топливом разгерметизировались, в результате чего произошла утечка 21 тыс. кубометров топлива.

В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Разлив топлива на данный момент локализован.

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