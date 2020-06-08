Экстренные службы произвели новый забор проб у места разлива дизтоплива в Норильске. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ опустилась в три раза по сравнению с пробами двухдневной давности.
Если два дня назад превышение ПДК составляло 200 раз, то сегодня этот показатель составил 60, сообщает РИА "Новости".
Всего экстренные службы произвели отбор 65 проб воды и 16 — почвы.
Авария с резервуаром на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Из-за движения опор цистерны с топливом разгерметизировались, в результате чего произошла утечка 21 тыс. кубометров топлива.
В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Разлив топлива на данный момент локализован.
Читайте по теме:
Норильская трагедия: 21 000 тонн дизтоплива попала в землю и воду
После ЧП в Норильске с поверхности реки собрано почти 140 тонн топлива
Опубликовано фото последствий экологической катастрофы в Норильске
Миллиарды из бюджета и экокатастрофа в Норильске
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.