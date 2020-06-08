Стрелок с юго-запада Москвы скончался в больнице

Представитель СК Москвы Юлия Иванова сообщила о смерти мужчины, устроившего стрельбу на улице Строителей. Вечером 7 июня Дмитрий Павлов 1969 года рождения ранил двух случайных прохожих из окна своей квартиры.

Во время задержания мужчина выстрелил в росгвардейца и сам был ранен. Павлова доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

"Несмотря на усилия врачей по оказанию медицинской помощи, подозреваемый скончался", - заявила Иванова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в квартире стрелка нашли алкоголь и ноотропный препарат "Фенибут". Мужчина мог находиться в нестабильном психологическом состоянии из-за недавнего развода с женой.