В квартире московского стрелка нашли алкоголь и "Фенибут"

Представитель СК Москвы Юлия Иванова рассказала о возможных причинах стрельбы на улице Строителей. Мужчина находился в нестабильном психологическом состоянии.

При осмотре квартиры во время задержания у мужчины нашли алкоголь и ноотропный препарат "Фенибут". По сведениям соседей, от стрелка недавно ушла жена.

"У него в квартире был обнаружен ноотропный препарат "Фенибут" и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя", — приводит РИА "Новости" слова Ивановой.

Задержанным оказался Дмитрий Павлов 1969 года рождения. Он ночью вёл стрельбу из окна своей квартиры, из-за чего пострадали двое прохожих и сотрудник Росгвардии.

СК завёл три уголовных дела по статьям:

"Хулиганство".

"Покушение на убийство.

"Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

После задержания Павлов был доставлен в больницу с ранением. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.