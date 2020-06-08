В больнице рассказали о состоянии стрелка с юго-запада Москвы

Мужчина, устроивший стрельбу на улице Строителей в Москве, находится в больнице под наблюдением врачей. По сведения "РИА Новости", стрелок ранен в бок, ему оказывается медицинская помощь.

Следственные органы пока не могут провести допрос, чтобы выяснить детали произошедшего.

О стрельбе на улице Строителей стало известно сегодня ночью. Мужчина произвёл несколько выстрелов, ранил двух случайных прохожих и одного сотрудника Росгвардии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что стрелка зовут Дмитрий Павлов. Он был директором завода "Серп и Молот". На данный момент официально информация не была подтверждена.

СК РФ завёл три дела по факту стрельбы по статьям: