В Сиэтле продолжаются акции протеста против действий полиции. Неизвестный въехал на автомобиле в толпу протестующих, достал пистолет и стал стрелять, сообщает The Seattle Times.

Мужчина успел ранить одного человека. Его быстро задержали полицейские и доставили в участок. Раненый был отправлен в больницу. О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs