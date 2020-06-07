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Москвич палит из окна по машинам и прохожим

Происшествия

На юго-западе Москвы из окна одного из домов мужчина открыл стрельбу.

Информация, распространенная в соцсетях уже подтверждена пресс-службой ГУВД столицы.

Сообщается, что неизвестный стреляет из окна дома №5 на улице Строителей. Из чего — пока непонятно.

Очевидцы пишут в соцсетях, что первые выстрелы были произведены по автомобилю каршеринга. Это подтверждено записями камер наблюдения на подъезде.

Сообщается о троих пострадавших,

  • один из которых - полицейский,
  • второй - случайный прохожий,
  • третья - девушка,которая, как следует из комментариев в соцсетях, в недобрый час вышла, чтобы вынести мусор.

По данным Telegram-канала 112, стрелка зовут Дмитрий Павлов, он был директором завода "Серп и Молот".

На момент публикации материала, в МВД информация о ранении полицейского опровергнута.

К месту стрельбы прибыл спецназ, готовится штурм.

СК уже возбудил 2 уголовных дела:

  • за хулиганство и покушение на убийство.
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