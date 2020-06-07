На юго-западе Москвы из окна одного из домов мужчина открыл стрельбу.
Информация, распространенная в соцсетях уже подтверждена пресс-службой ГУВД столицы.
Сообщается, что неизвестный стреляет из окна дома №5 на улице Строителей. Из чего — пока непонятно.
Очевидцы пишут в соцсетях, что первые выстрелы были произведены по автомобилю каршеринга. Это подтверждено записями камер наблюдения на подъезде.
Сообщается о троих пострадавших,
По данным Telegram-канала 112, стрелка зовут Дмитрий Павлов, он был директором завода "Серп и Молот".
На момент публикации материала, в МВД информация о ранении полицейского опровергнута.
К месту стрельбы прибыл спецназ, готовится штурм.
СК уже возбудил 2 уголовных дела:
В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.