В реабилитационном центре Мексики произошла перестрелка

Телеканал Televisa со ссылкой на местные власти сообщил о смерти девятерых человек в результате перестрелки в штате Гуанахуато.

Известно, что в реабилитационный центр для наркозависимых ворвались неизвестные и устроили стрельбу. 10 человек пострадали, девять из них скончались.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для разбирательства в ситуации.