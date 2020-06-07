Телеканал Televisa со ссылкой на местные власти сообщил о смерти девятерых человек в результате перестрелки в штате Гуанахуато.
Известно, что в реабилитационный центр для наркозависимых ворвались неизвестные и устроили стрельбу. 10 человек пострадали, девять из них скончались.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции для разбирательства в ситуации.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.