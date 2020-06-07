В Солнечногорске похитили сына столичного адвоката

В Солнечногорске был похищен несовершеннолетний сын столичного адвоката Константина Скрыпника. Об этом сообщает РИА "Новости".

По предварительным сведениям, 17-летний юноша находился в Солнечногорске вместе с родителями. 5 июня он вышел из дома и пропал, после чего на телефон родителей посыпались СМС-сообщения с угрозами.