В Солнечногорске был похищен несовершеннолетний сын столичного адвоката Константина Скрыпника. Об этом сообщает РИА "Новости".
По предварительным сведениям, 17-летний юноша находился в Солнечногорске вместе с родителями. 5 июня он вышел из дома и пропал, после чего на телефон родителей посыпались СМС-сообщения с угрозами.
"В результате сотрудниками ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области было установлено местонахождение несовершеннолетнего. В настоящее время с парнем общаются следователи. Принимается комплекс мер для раскрытия данного преступления", — передали в пресс-службе регионального главка СК.
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