В Ингушетии произошло ДТП с участием автобусов

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству РИА "Новости" о столкновении двух автобусов на автодороге в Ингушетии.

"На трассе "Кавказ" в Сунженском районе произошло столкновение двух автобусов. В результате, по предварительным данным, пострадали 19 человек, никто не погиб", — сказал собеседник агентства.

Источник также соообщил, что четверо пострадавших уже доставлены в больницу, а обстоятельства аварии будут выясняться…