Представитель дагестанского МВД сообщила агентству РИА "Новости" о жителях Буйнакска, которые мешали полицейским в перевозке своего родственника из ИВС в СИЗО.
"Сельчане и близкие родственники не согласны с тем, что его можно считать виновным, и вот таким способом выражают свое недовольство, и попытались препятствовать правосудию", — рассказала собеседница агентства.
Известно, что задержанный мужчина застрелил своего собственного сына.
Средства массовой информации узнали о причине смерти супруги телеведущего Андрея Норкина.