Жители Дагестана хотели отнять своего родственника у полицейских

Представитель дагестанского МВД сообщила агентству РИА "Новости" о жителях Буйнакска, которые мешали полицейским в перевозке своего родственника из ИВС в СИЗО.

"Сельчане и близкие родственники не согласны с тем, что его можно считать виновным, и вот таким способом выражают свое недовольство, и попытались препятствовать правосудию", — рассказала собеседница агентства.

Известно, что задержанный мужчина застрелил своего собственного сына.