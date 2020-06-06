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Жители Дагестана хотели отнять своего родственника у полицейских

Происшествия » Человеческий фактор

Представитель дагестанского МВД сообщила агентству РИА "Новости" о жителях Буйнакска, которые мешали полицейским в перевозке своего родственника из ИВС в СИЗО.

"Сельчане и близкие родственники не согласны с тем, что его можно считать виновным, и вот таким способом выражают свое недовольство, и попытались препятствовать правосудию", — рассказала собеседница агентства.

Известно, что задержанный мужчина застрелил своего собственного сына.

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