Следственное управление СК России сообщило о смерти одного из двойняшек, которых не кормили родители.
"В результате вышеуказанных преступных действий обоих родителей девочка госпитализирована в Вилючинскую городскую больницу, где ей оказана своевременная медицинская помощь, а мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой детской инфекционной больницы, где наступила его смерть", — говорится в сообщении СК.
Средства массовой информации узнали о причине смерти супруги телеведущего Андрея Норкина.