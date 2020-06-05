В МЧС назвали возможную причину взрыва в квартире на юге Москвы

Начальник московского главка МЧС России Сергей Желтов рассказал о возможных причинах взрыва в квартире на юге Москвы. В результате пожара после взрыва погиб один человек.

В пятницу утром на четвёртом этаже девятиэтажного дома по улице Дорожной произошел хлопок. В компании "Мосгаз" заявили, что инцидент не связан со взрывом газа.

По словам Желтова, причиной взрыва могла стать пиротехника.