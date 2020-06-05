Начальник московского главка МЧС России Сергей Желтов рассказал о возможных причинах взрыва в квартире на юге Москвы. В результате пожара после взрыва погиб один человек.
В пятницу утром на четвёртом этаже девятиэтажного дома по улице Дорожной произошел хлопок. В компании "Мосгаз" заявили, что инцидент не связан со взрывом газа.
По словам Желтова, причиной взрыва могла стать пиротехника.
"В очаге был обнаружен один погибший человек. Со слов очевидцев, он занимался изготовлением пиротехнических изделий", — приводит РИА "Новости" слова Желтова.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...