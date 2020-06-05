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Потанин получил замечание от Путина из-за аварии в Норильске

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин на совещании с президентом России Владимиром Путиным пообещал покрыть все расходы на ликвидацию разлива дизтоплива в Норильске. По оценке бизнесмена, работы будут стоить "миллиарды" рублей.

"Сколько нужно, столько и потратим. Я думаю, это миллиарды и миллиарды рублей", — заявил Потанин в разговоре с Путиным.

Также владелец "Норникеля" сообщил, что будут проведены комплексные работы по восстановлению экосистемы. Он добавил, что компания намерена потратить на это "не менее десяти миллиардов".

Замечание Путина

Во время общения президент России отметил, что экологической катастрофы и столь крупного ущерба можно было избежать. По словам Путина, для этого необходимо было заменить старый резервуар с топливом.

"Вы сказали — миллиарды. Сколько стоит одна ёмкость? Сотни миллионов? Я думаю, гораздо меньше… Я к чему — если бы своевременно поменяли, то и ущерба не было бы экологического, и расходы не нужно было бы нести", — заявил Путин.

Катастрофа в Норильске

Авария на ТЭЦ-3 "Норильского никеля" произошла 29 мая. Из резервуара вытекло примерно 20 тысяч кубометров ГСМ.

По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет 180 тыс. квадратных метров, а часть дизтоплива попала в реку Амбарную.

СК возбудил несколько уголовных дела, а в крае введен режим ЧС федерального масштаба.

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