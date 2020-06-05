Житель Башкирии получил тюремный срок за двойное убийство. Суд вынес решение о лишении свободы на 17,5 лет и моральной компенсации в 2 млн рублей, сообщает сайт прокуратуры республики.
58-летний мужчина был признан виновным по двум статьям УК РФ:
Как установило следствие, в апреле 2019 года мужчина вступил в конфликт со своим 17-летним родственником. В состоянии опьянения он с близкого расстояния выстрелил из охотничьего ружья "ИЖ-27 ЕМ".
Пуля прошла сквозь голову другого человека, находящегося на линии огня, а также попала в 17-летнего подростка. От полученных травм оба скончались.
Стрелявший пытался скрыться в лесу, прихватив с собой винтовку "ТОЗ-8М", но сотрудники полиции задержали его. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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