Мужчина, убивший двух человек одним выстрелом, осужден в Башкирии

Житель Башкирии получил тюремный срок за двойное убийство. Суд вынес решение о лишении свободы на 17,5 лет и моральной компенсации в 2 млн рублей, сообщает сайт прокуратуры республики.

58-летний мужчина был признан виновным по двум статьям УК РФ:

ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом);

ст. 222 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Убийство одним выстрелом

Как установило следствие, в апреле 2019 года мужчина вступил в конфликт со своим 17-летним родственником. В состоянии опьянения он с близкого расстояния выстрелил из охотничьего ружья "ИЖ-27 ЕМ".

Пуля прошла сквозь голову другого человека, находящегося на линии огня, а также попала в 17-летнего подростка. От полученных травм оба скончались.

Стрелявший пытался скрыться в лесу, прихватив с собой винтовку "ТОЗ-8М", но сотрудники полиции задержали его. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.