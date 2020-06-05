Департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия сообщил о происшествии в парке Лайфайет в Вашингтоне. Двое военнослужащих пострадали от удара молнии.

"Вскоре после полуночи… поступил звонок с сообщением о двух военнослужащих, пострадавших от удара молнии, ударившей неподалеку в пределах периметра парка Лафайет. Оба были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни", — сообщил департамент в Twitter.