Разлив дизтоплива на месте катастрофы в Норильске локализован

Силами МЧС России удалось локализовать разлив дизельного топлива на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. На данный момент собрано около 200 тонн ГСМ, сообщает ИА "РИА Новости".

Катастрофа в Норильске

Разлив топлива из резервуара на ТЭЦ-3 произошёл 29 мая. По оценкам специалистов, утечка составила около 20 тысяч кубометров.

Площадь загрязнения составляет около 180 тыс. квадратных метров.

Часть ГСМ попала в реку Амбарную.

В Норильске введен режим ЧС федерального масштаба.

СК завёл несколько уголовных дел, в том числе по статье "Халатность".

В компании "Норникель" заявляют, что причиной аварии могло стать повреждение опор резервуара из-за потепления в вечной мерзлоте.