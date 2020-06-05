Силами МЧС России удалось локализовать разлив дизельного топлива на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. На данный момент собрано около 200 тонн ГСМ, сообщает ИА "РИА Новости".
Разлив топлива из резервуара на ТЭЦ-3 произошёл 29 мая. По оценкам специалистов, утечка составила около 20 тысяч кубометров.
В компании "Норникель" заявляют, что причиной аварии могло стать повреждение опор резервуара из-за потепления в вечной мерзлоте.
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