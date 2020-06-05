В Москве задержали мать погибшего новорожденного ребенка

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила агентству РИА "Новости" о задержании матери, которая оставила своего новорожденного ребенка в мусорном баке на юго-востоке Москвы.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту убийства новорожденного ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)", — сказала Иванова.

Известно, что ребенок скончался. Следствие смогло доказать, что ребенок погиб не в утробе матери.