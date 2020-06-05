Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом

На ТЭЦ-3 в Норильске были проведены работы по обработке поверхности, на которой произошёл разлив дизельного топлива. Экстренные службы применили сорбент, которые должен поглотить вредные вещества, на площади 4,6 тыс. квадратных метров, сообщает ИА "РИА Новости".

За сутки специалистами было откачано 53,6 тонны дизтоплива. Всего количество собранного топлива составило 293,9 тонны.

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Разлив топлива на ТЭЦ-3 произошёл 29 мая из-за повреждения резервуара для его хранения. Утечка составила более 20 тыс. кубометров.