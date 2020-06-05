Норвежский поселок Алта смыт в море сильнейшим оползнем.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как грунт вместе с расположенными на нём постройками медленно сползает в море.
На данный момент сведений о погибших или пропавших без вести в результате природной катастрофы у правительства Норвегии нет.
Алта — дачный посёлок. Люди приезжают сюда в основном на выходные и праздники.
По словам автора видео — Яна Эгила Бэккебри — хозяина одного из участков, в момент катастрофы он был в поселке один, приехал, чтобы заняться строительством.
"Я работал с утра, а когда зашел в дом, чтобы пообедать, услышал сильный треск. Едва успел выскочить, как мой дом медленно поплыл в море. Счастье, что случилось все это не в выходной день. Только поэтому никто не погиб — никого, кроме меня, в поселке не было".
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