Оползень в Норвегии смыл в море целый поселок

Норвежский поселок Алта смыт в море сильнейшим оползнем.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как грунт вместе с расположенными на нём постройками медленно сползает в море.

На данный момент сведений о погибших или пропавших без вести в результате природной катастрофы у правительства Норвегии нет.

Алта — дачный посёлок. Люди приезжают сюда в основном на выходные и праздники.

По словам автора видео — Яна Эгила Бэккебри — хозяина одного из участков, в момент катастрофы он был в поселке один, приехал, чтобы заняться строительством.