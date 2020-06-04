Представитель областного главка СК России Ольга Врадий сообщила об аресте Подмосковным судом бывшего полицейского, который сбил человека и скрылся с места происшествия.
"Следователем следственного отдела по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть мужчины, и сопряженное с оставлением места ДТП (пункт "б" части 4 статьи 264 УК РФ)", — сказала Врадий.
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