После ЧП в Норильске с поверхности реки собрано почти 140 тонн топлива

Из информации в сообщении "Норникеля" следует, что после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске с поверхности реки Амбарной собрано уже более 140 тонн дизельного топлива.