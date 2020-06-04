Из информации в сообщении "Норникеля" следует, что после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске с поверхности реки Амбарной собрано уже более 140 тонн дизельного топлива.
"По состоянию на 4 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 1450 кубометров загрязненного грунта и откачана 201 тонна дизельного топлива. Специалистами северного филиала "Морской спасательной службы" с поверхности реки Амбарной собрано 137 тонн дизельного топлива", — говорится в релизе.
Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.