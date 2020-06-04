В Москве незаконно работает ресторан "Белый дом"

В Москве прямо под окнами Дома правительства в Глубоком переулке д. 1/2 нелегально продолжает работу ресторан с говорящим названием "Белый дом". Деятельность осуществляется вопреки распоряжению столичной мэрии о прекращении работы всех ресторанов, баров и кафе на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Telegram-канал "Компромат ГРУПП".

Заведение содержит семья Гогичаевых, которая вот уже более десяти лет занимает помещения в Глубоком переулке фактически незаконно. Судебные тяжбы в различных инстанциях Москвы и Республики Северная Осетия-Алания о принадлежности площадей у Дома правительства ведутся с 2008 года. Более того, в помещении ресторана также находится подпольное казино. Об этом сообщил назначенный Арбитражным судом РСО-Алания конкурсный управляющий Кирилл Ноготков.

"В указанном помещении осуществляется деятельность ресторана "Белый дом", осуществляется реализация алкогольной продукции, в результате осмотра помещений 4 марта в подвале был обнаружен барабан рулетки и помещения, оборудованные под проживание людей", — говорится в заявлении Ноготкова на имя и. о. Пресненского межрайонного прокурора города Москвы Георгия Чехоева от 16 марта 2020 года.

Схожие заявления и обращения конкурсный управляющий направил также:

в Главное управление собственной безопасности МВД России,

в Оперативно-розыскную часть собственной безопасности Республики Осетия-Алания,

в Следственное управление СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания, прокурору республики,

в прокуратуру ЮАО города Москвы

и многие другие инстанции (заявления имеются в распоряжении редакции).

Однако никаких мер до сих пор не принято, и "Белый дом" продолжает работать, в том числе реализуя алкогольную продукцию.

Исходя из изложенных Кириллом Ноготковым сведений, работа столичного ресторана все эти годы и в настоящее время возможна только благодаря поддержке со стороны правоохранительных органов РСО-Алания. В 2010 году для усложнения судебных разбирательств по делу о возмещении кредитных средств, предоставленных АКБ "Славия", владельцы ресторана сменили московский юридический адрес своего ЗАО "РАЛ-2000" на адрес во Владикавказе.

Примечательно, что на противозаконную деятельность ресторана "Белый дом" помогла обратить публикация в московском СМИ, в которой генеральный директор ЗАО "РАЛ-2000" Элина Гогичаева открыто жаловалась именно на правоохранительные органы РСО-Алания.