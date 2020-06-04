Житель Магадана приговорен к пожизненному заключению

СУ СК России по Магаданской области сообщил о пожизненном приговоре жителю Магадана за убийство четырех человек. Известно, что преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в декабре 2018 года Сергей Швачич поссорился со своим собутыльником и убил его в собственной квартире.

"Спустя пять дней Сергей Швачич убил ножом также знакомого в ходе конфликта в квартире жилого дома на улице Портовой в Магадане. А после этого, полагая, что присутствующие в квартире мужчина и женщина сообщат о преступлении в правоохранительные органы, он поочередно убил их обоих, используя нож. Покидая место преступления, осужденный похитил имущество погибших на сумму более 65 тысяч рублей. Кроме того… за месяц до убийства молодой человек открыто похитил имущество двух убитых им в указанной квартире мужчин", — говорится в сообщении.

Ранее судимый мужчина свою вину не признал, но преступления раскрыли по горячим следам.