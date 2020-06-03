В Курске парень-студент умер из-за карантина по коронавирусу

В Курске после отказа в оказании медицинской помощи умер молодой парень — Влад Минаков.

Как сообщило издание "Актуальный Курск", студент с начала мая лежал в стационаре из-за болей в живете. После выписки 26 мая Влад почувствовал себя плохо и вызвал "скорую". Медики приехали, сделали обезболивающий укол, но везти в больницу отказались, сославшись на карантин из-за коронавируса.

"Постфактум выяснилось, что у парня произошел разрыв желчного пузыря, и пошло заражение крови", — пишет паблик "Плохие новости".

Тело парня нашел его друг. В заключении судмедэксперта написано: