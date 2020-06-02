В Марий Эл закрыли покерный клуб

В Республике Марий Эл суд огласил приговор троим участникам организованной группы. Их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

"Следствием и судом установлено, что йошкаролинец с целью организации азартных игр привлек двух своих знакомых, один из которых отбыл наказание за убийство с разбоем. В одном из помещений города Йошкар-Олы они разместили стол для игры в покер и проводили игры с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Преступление пресечено сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Приговором суда организатору назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей. Ранее судимому члену организованной группы назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Третьему подсудимому — в виде 2,5 лет лишения свободы условно, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Башкирии задержали организаторов незаконного онлайн-казино.