Жительницу Москвы будут судить за фейк о коронавирусе

Прокуратура утвердила заключение в отношении жительницы Москвы, которую обвиняют в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

"По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатское города Москвы, вывозятся трупы людей, погибших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Естественно, что никакие факты, изложенные в этой информации, не подтвердились, а основным мотивом размещения "сенсационных" материалов было банальное увеличение количества числа просмотров и подписчиков группы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Орловской области завели дело после вспышки коронавируса в доме ветеранов.