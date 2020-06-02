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Против сотрудников администрации Новосибирска завели дело о халатности

Происшествия » Человеческий фактор

В Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, в отношении должностных лиц администрации Ленинского района города.

"26 мая 2020 года в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. В результате произошедшего урагана были повалены деревья. В дневное время на 58-летнего мужчину, проходившего между домами по улице 2-й Портовой в Ленинском районе Новосибирска, упало дерево. В тот же день вечером от полученной травмы головы мужчина скончался", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По мнению следствия, несчастный случай стал возможным из-за халатности сотрудников местной администрации, которые не организовали своевременно обследование зеленых насаждений на территории района.

Следователями будут выяснены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления и установлены виновные должностные лица, их действиям либо бездействию будет дана всесторонняя правовая оценка, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что уголовное дело о халатности возбудили в Нижегородской области после обнаружения в лесополосе 67 коробок с лекарствами.

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