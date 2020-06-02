Директор Водоканала в Ленобласти умышленно обанкротила предприятие

Руководителя муниципального предприятия "Водоканал Кировского района" в Ленинградской области подозревают в превышении должностных полномочий.

Как выяснило следствие, подозреваемая, являясь должностным лицом, знала, что МУП "Водоканал Кировского района" в скором времени должно перейти в государственную собственность и стать частью "Леноблводоканала". При этом руководитель за короткое время совершила ряд крупных сделок, не согласовав их в муниципалитете.

"В результате умышленных преступных действий подозреваемой с неустановленными лицами в течение года создана кредиторская задолженность на сумму свыше 634 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Действия директора предприятия привели к тому, что в отношении МУП "Водоканал Кировского района" было подано заявление о признании банкротом.

Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Башкирии экс-директора Водоканала также подозревают в превышении полномочий.