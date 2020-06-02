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В Москве задержали мужчину, напавшего на кассира заправки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники уголовного розыска по Таганскому району Москвы задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении.

По имеющейся информации, ночью злоумышленник вошел в помещение магазина при автозаправочной станции на Полуярославской набережной Москвы.

"Постояв некоторое время перед прилавком, незнакомец неожиданно напал на оператора-кассира. Угрожая осколком стекла, он потребовал отдать ему денежные средства, находящиеся в кассе. Однако женщина стала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись, нападавший скрылся ни с чем", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину задержали в одном из столичных аэропортов. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье подобным образом был совершен еще один налет на заправку. Бывший ее работник напал на продавщицу. Добычей грабителя стали деньги из кассы и несколько пачек сигарет.

мвд разбой москва
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