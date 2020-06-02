Сотрудники уголовного розыска по Таганскому району Москвы задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении.
По имеющейся информации, ночью злоумышленник вошел в помещение магазина при автозаправочной станции на Полуярославской набережной Москвы.
"Постояв некоторое время перед прилавком, незнакомец неожиданно напал на оператора-кассира. Угрожая осколком стекла, он потребовал отдать ему денежные средства, находящиеся в кассе. Однако женщина стала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись, нападавший скрылся ни с чем", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчину задержали в одном из столичных аэропортов. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье подобным образом был совершен еще один налет на заправку. Бывший ее работник напал на продавщицу. Добычей грабителя стали деньги из кассы и несколько пачек сигарет.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".