В Тюменской области будут судить виновника смертельного ДТП

Сотрудники Следственного комитета по Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Челябинска. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более человек.

"По данным следствия, 4 января 2020 года на 103 км автодороги "Курган — Тюмень" в Исетском районе Тюменской области обвиняемый, управляя автомобилем марки "ДАФ XF95", имеющем техническую неисправность в виде разгерметизации тормозной системы, допустил неуправляемый занос с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada XRAY", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В легковом автомобиле находилась семья из пяти человек, в том числе трое детей. В результате ДТП все, кто был в машине, погибли на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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