В Крыму по подозрению в убийстве девочке задержан приятель ее отца

В Крыму задержан 39-летний мужчина, его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве шестилетней девочки.

Напомним, тело ребенка было обнаружено в канале неподалеку от поселка Ленино 1 июня.

Днем ранее девочка пошла с отцом и его приятелями на рыбалку. Там взрослые занялись распитием спиртных напитков, ребенок остался без присмотра и пропал.

Изначально в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности. Параллельно отрабатывались и другие версии. Сегодня по подозрению в убийстве задержали приятеля отца погибшей девочки.

"Отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого по пути следования мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду. Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведенной медицинской экспертизой", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им дана явка с повинной. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на детальное установление трагических событий, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Красноярском крае по подозрению в убийстве ребенка задержан 25-летний молодой человек.