В Иркутской области задержали аккуратного вора

Сотрудники полиции в Иркутской области задержали подозреваемого в совершении порядка 20 краж из дачных домов. Преступника ловили на протяжении года.

Кражи в одном из садовых обществ под Иркутском начали происходить с лета прошлого года. Оперативники обратили внимание, что все преступления похожи.

Злоумышленник был чрезвычайно аккуратен. В жилища проникал через окно, следов практически не оставлял, после кражи окна и москитные сетки вставлял на место. Хозяева зачастую замечали пропажу только через несколько дней.

Аккуратный вор забирал не только драгоценности, электрооборудование, бытовую и компьютерную технику, но и продукты питания.

Выдал преступника украденный дорогой электровелосипед. Как раз такой же оперативники нашли на территории дачного участка местного 44-летнего жителя. Оказалось, что он ранее неоднократно был судим за кражи.

"Заметив сотрудников уголовного розыска, хозяин дома предпринял попытку поджечь собственные строения, предположительно облив их бензином. Однако его действия были своевременно пресечены, чем удалось предотвратить уничтожение возможных улик", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что внутри помещений хранилось похищенные вещи: аудиоаппаратура, 2 бензопилы, 3 ноутбука, 6 камер видеонаблюдения, не менее 7 наборов различных электроинструментов и прочее. Задержанного взяли под стражу.

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