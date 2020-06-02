В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки.

Ранее сообщалось, что ход расследования взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Девочка ушла на прогулку и пропала, 1 июня тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в заброшенном пожарном резервуаре.

По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель поселка Верхняя Тея, который уже дал признательные показания.

"По предварительной версии следствия, 29 мая 2020 года в вечернее время девочка, находясь на детской площадке, увидела ранее ей знакомого местного жителя, с которым пошла прогуляться. В ходе общения по неустановленной на данный момент причине злоумышленник задушил девочку, а тело сбросил в заброшенный пожарный резервуар", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что тело пропавшей в Крыму шестилетней девочки обнаружили в канале.