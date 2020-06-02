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Сильно пьющие приемные родители довели ребенка ло истощения

Происшествия

Восьмилетняя девочка, которая находилась в приемной семье, в состоянии сильного истощения доставлена в больницу в Брянской области.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, где уже начата проверка в отношении приемных родителей, органов опеки и попечительства и профилактики безнадзорности.

"Цель прокурорской проверки — установить условия жизни и воспитания ребенка", — отмечается в сообщении.

Управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по трем статьям:

  • "Причине﻿ние физических страданий несовершеннолетнему".
  • "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".
  • "Ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом".

Что известно на данный момент

По информации брянского телеканала "Городской", семья проживала в одном из частных домов и была, мягко говоря, неблагополучной — родители сильно и много пили.

Последние пару недель ребенок вообще жил "сам по себе", без какого бы то ни было присмотра:

мать дома не появлялась вообще, а отец, хоть и был "в наличии", но, как говорится, "не просыхая пил".

Истощенную девочку в доме увидел сосед, который зашел "на огонек", чтобы выпить. Он увел ребенка к себе, помыл и накормил, после чего позвонил в полицию.

Девочку положили в больницу. Отмечается, что на вид ребенку можно дать не больше трех лет.

брянск приемная семья ребенок с истощением
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