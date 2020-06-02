Восьмилетняя девочка, которая находилась в приемной семье, в состоянии сильного истощения доставлена в больницу в Брянской области.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, где уже начата проверка в отношении приемных родителей, органов опеки и попечительства и профилактики безнадзорности.
"Цель прокурорской проверки — установить условия жизни и воспитания ребенка", — отмечается в сообщении.
Управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по трем статьям:
По информации брянского телеканала "Городской", семья проживала в одном из частных домов и была, мягко говоря, неблагополучной — родители сильно и много пили.
Последние пару недель ребенок вообще жил "сам по себе", без какого бы то ни было присмотра:
мать дома не появлялась вообще, а отец, хоть и был "в наличии", но, как говорится, "не просыхая пил".
Истощенную девочку в доме увидел сосед, который зашел "на огонек", чтобы выпить. Он увел ребенка к себе, помыл и накормил, после чего позвонил в полицию.
Девочку положили в больницу. Отмечается, что на вид ребенку можно дать не больше трех лет.
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