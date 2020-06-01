В Омске изъяли контрафактной водки и сигарет на семь миллионов рублей

Двоих жителей Омска 23 и 40 лет задержали по подозрению в реализации контрафактного алкоголя и табака.

Задержаны мужчины были с поличным в момент сделки по купле-продаже алкогольной продукции.

У покупателя в "Газели" оказалось 800 бутылок водки, в большегрузе, откуда осуществлялась продажа находилось еще более 15 тысяч бутылок алкоголя общей стоимостью порядка 3,5 миллионов рублей.

Оперативники установили, что свой товар продавец доставил из Новосибирска.

"Всего в ходе обысков на складах, арендуемых задержанными, и в используемых для перевозки товара автомобилях полицейские изъяли порядка 24 000 бутылок спиртного и 5 200 пачек табачных изделий общей стоимостью 7 059 500 рублей", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Акцизные марки на бутылках отсутствовали, а экспертиза показала, что это действительно алкогольные напитки.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что у жителя Воронежской области изъяли почти пять тысяч бутылок водки без маркировки.