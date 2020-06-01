В СК взяли на контроль дело об убийстве девочки в Красноярском крае

Уголовное дело об убийстве ребенка в Красноярском крае взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Вечером 30 мая 2020 года 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла гулять, затем младшая сестра вернулась домой, а потерпевшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Александр Бастрыкин поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата оказать практическую помощь в расследовании преступления, а также принять все меры, направленные на скорейшее установление и задержание причастных к убийству ребенка, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Крыму в канале нашли тело девочки, пропавшей 31 мая.